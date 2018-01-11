У мережі сповістили, як вбили зниклу таксистку на Черкащині

Тіло водійки таксі Ірини Чуприни, яка зникла на Різдво, знайшли у річці Тясмин у місті Сміла Черкаської області. Цілком імовірно, що жінку пограбували та зарізали.

Відповідну інформацію оприлюднив черкаський журналіст Сергій Радченко на своїй сторінці Facebook.

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"Про це повідомила її близька подруга Ірина Кононенко. Чуприну з серйозними ножовими пораненнями відшукали у річці Тясмин в мікрорайоні Загребля. В раніше виявленій автівці жінки були сліди боротьби та кров", – підкреслює він.

Крім того ЗМІ передають слова деякою Стелли Грабачак, яка зауважила, що Ірину вбили майже на виїзді зі Сміли

"Зарізали, і там же вкинули", – підкреслює вона.

У соцмережах своєю чергою пишуть, що тіло Ірини ще шукають, передає Politeka.

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"Тіло не знайшли, а ви вже його поховали. Якби знайшли, то водолази б зараз на Загреблі нікого не шукали, повірте", – зазначає користувачка Марина Буднікова.

Водночас Оксана Горська, яка знала таксистку добре, вважає, що та все ж є мертвою.

"На жаль, Іри немає. Царство їй небесне. Вона була такою оптимісткою, ніколи не сумувала. Дбала про Владу, донечку. Все їй віддала своє тепло. Світлою була людиною. Я ніяк не можу в це повірити та не хочу. Але Іри немає", – зауважила вона.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що на Черкащині зникла водійка таксі Ірина Чуприна, а згодом було знайдено її пограбовану машину. Крім того, у ЗМІ з’явилася інформація, що жінку все ж знайшли мертвою, однак у поліції її спростували.