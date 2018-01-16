У мережі з'явилася сатирична "пісня Гройсмана" про корупцію: відео

Відомий блогер Богдан Процишин відреагував кумедною відеопародією на слова прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який вважає, що проблема корупції в Україні перебільшена і використовується ворогами для дестабілізації держави.

Відповідне відео опубліковано на сторінці "Процишин Офіційний" на YouTube.

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Блогер переспівав пісню Михайла Боярського з фільму "Д'Артаньян і три мушкетери", яка називається "Констанція".

"Володимир Гройсман вважає, що проблему корупції в Україні перебільшено. Ми вважаємо, що Гройсман перебільшує перебільшування проблеми. Ви, в свою чергу, можете вважати перебільшенням перебільшування перебільшуваної проблеми", – йдеться у підписі до відео.

Зазначимо, 12 січня прем'єр-міністр Володимир Гройсман дав інтерв'ю для Forbes Грузія, в якому зазначив, що проблему корупції в Україні перебільшено і вона використовується ворогами для дестабілізації держави.