У Мережі з'явився трейлер фільму з Емілі Ратажковскі у головній ролі: відео

У Мережі з'явився перший трейлер мелодрами Роберта Д. Сігела "Круїз", у якій знялася модель Емілі Ратажковскі, а також актори Спенсер Болдмен, Кетрін Нардуччи та інші.

Режисером фільму став Роберт Д. Сігер, який відомий за фільмами "Великий фанат" і "Рестлер", який отримав премію "Золотий лев" на Венеціанському кінофестивалі і дві номінації на "Оскар".

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Сюжет мелодрами класичний – історія про хорошу дівчинку, яка зустрічає поганого хлопця.

Емілі Ратажковскі у фільмі "Круїз"

Емілі Ратажковскі грає студентку єврейського коледжу Джесіку Вайнберг з хорошої сім'ї. В її спокійне життя вривається молодий американець з італійським корінням Гіо Фортунатто, якого грає Спенсер Болдмен.



Емілі Ратажковскі у фільмі "Круїз"

Дивіться трейлер фільму "Круїз":