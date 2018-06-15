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У МЕРТ не вважають анексію Криму і окупацію Донбасу непередбаченими обставинами

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Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України / blogs.informator.news

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) не вважала анексію Криму і окупації Донбасу непередбаченими обставинами під час проведення спеціального розслідування щодо імпорту сірчаної кислоти і олеума.

Про це йдеться в статті бізнес-порталу UAprom з посиланням на неконфіденційну версію доповіді комісії, передає Gazeta.ua.

"Факт, який МЕРТ відмовилося врахувати, – це наявність непередбачених обставин. Адже це – головна вимога СОТ під час проведення будь-якого спецрозслідування. Як відомо, різке зростання імпорту товарної сірчаної кислоти в Україну сталося після анексії Криму та окупації Донбасу. В результаті з ринку пішли два підприємства "Кримський титан" і "Костянтинівський хімзавод", які забезпечували понад 50 відсотків поставок споживачам. Водночас чиновники визнали ці обставини близькими до норми і аж ніяк не вплинули на рівень імпорту", – зазначає видання.

Крім того, журналісти стверджують, що текст документа рясніє фактами того, як під потрібне рішення Комісії підганяють будь-які цифри без аналізу. Наприклад, Міністерство економіки та торгівлі просто повірило на слово заявникам розслідування, що у них є необхідні цистерни.

"МЕРТ у своїй доповіді просто вказало, що отримало документальне підтвердження наявності рухомого складу в потрібній кількості, хоча СхідГЗК і Сумихімпром не надали жодних доказів, крім голослівних тверджень", – пише видання, додаючи, що в Україні дефіцит цистерн для перевезення сірчаної кислоти традиційно покривався за рахунок імпорту.

Теги: Міністерство економічного розвитку і торгівлі металургія
Джерело: 24 Канал
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