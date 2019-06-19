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      У Миколаєві карета швидкої на переході збила 6-річну дитину і зникла

      69 Читать новость на русском
      Карета "швидкої"
      Карета "швидкої" / www.5.ua

      Відомо, що на пішохідному переході жінка з двома дітьми перетинала дорогу. У цей час автомобіль приватної "швидкої" не загальмував і збив 6-річну доньку. Замість того, аби зупинитись і надати допомогу, водій після наїзду натиснув на газ і втік з місця події.

      На щастя, повз проїжджала поліцейська машина. Один з правоохоронців залишився з дитиною та надав дівчинці невідкладну допомогу, повідомили у прес-службі поліції Миколаївської області.

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      Як зазначила речниця Нацполіції у Миколаївській області Інна Парфенова, інші поліцейські наздогнали водія та повернули на місце події.

      Дівчинку доставили до лікарні. На щастя, суттєвих травмувань вона не зазнала. Зараз усі обставини події встановлюються. Після чого розв'язуватиметься питання про притягнення водія до відповідальності. Ймовірно, це буде протокол, який складатимуть патрульні поліцейські,
      – сказала Парфенова.

      Поліцейські, що брали участь в операції
      Поліцейські, що брали участь в операції

      Інцидент трапився 18 червня, наразі відомо, що стан дівчинки задовільний, її вже відпустили додому. До слова, в Одесі надвечір 18 червня зникла неповнолітня дівчинка Вікторія Городецька. Дитина самовільно покинула територію дитячого центру і не повернулася, тож її розшукують правоохоронці. Іншу дівчинку – 11-річну Дарію Лук'яненко, що зникла на Одещині шукають вже шостий день. 

      blog_ava
      Зникнення 11-річної Дар'ї Лук'яненко на Одещині: усе, що відомо зараз
      сьогодні
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      Теги: Новини України Поліція Діти і неповнолітні Аварії та ДТП Авто Новини Миколаєва
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