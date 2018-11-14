У Миколаєві на місце ДТП приїхали дві швидкі з п’яними водіями: відео
У Миколаєві, вночі 14 листопада, поліція виявила одразу двох водіїв швидкої допомоги, які приїхали за викликом на ДТП у стані сильного алкогольного сп’яніння.
Про це повідомляє "Укрінформ"
Читайте також: Скільки проміле дозволено за кермом в Україні
В одного водія в крові виявили 1,9 проміле алкоголю при допустимі нормі 0,2. Він сказав, що посварився з дружиною, а тому і випив перед роботою.
Інший водій, у якого алкотестер виявив 0,64 проміле алкоголю, що теж перевищує допустиму норму, не зміг пояснити свого вчинку.
Обидві карети швидкої допомоги приїхали на місце ДТП у Миколаєві надавати допомогу постраждалим, у тому числі – транспортувати до лікарні.
Дивіться відео як п’яні водії швидкої допомоги у Миколаєві приїхали на місце ДТП
Читайте також: У Польщі водій на переході збив трьох українок, дві жінки загинули