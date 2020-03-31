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      У Мінсоцполітики збираються проіндексувати пенсії вже у квітні

      -
      Денис Шмигаль / Пресслужба Кабміну

      Міністерство соціальної політики шукає можливість проіндексувати пенсії в Україні вже у квітні. Наразі ж у відомстві проводять перерахунок.

      Після того, як Рада проголосує за законопроєкт про внесення змін до держбюджету й відбудеться обіцяна виплата додаткових грошей пенсіонерам. Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова" розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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      Поки ми працюємо на тому ресурсі, який у нас є. Буквально в ці дні, сьогодні – завтра, Міністерство соціальної політики проводить перерахунок і шукає можливість проіндексувати пенсії вже в квітні нашим пенсіонерам,
      – наголосив глава уряду.

      Він також додав, що з фонду боротьби з коронавірусом фінансуватимуть підтримку людей, які втратили роботу або змушені бути вдома і не матимуть можливості заробити гроші.

      Що відомо про надбавки до пенсій? З квітня по додатковій тисячі гривень мають отримати українські пенсіонери, в яких пенсія становить менше 5 тисяч гривень, а також – отримувачі соціальної допомоги. Це спочатку анонсував президент Зеленський, а згодом підтвердила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

      Втім, це лише разова доплата. А ось індексацію пенсій мають провести за 2 рівнями: індексація трудових пенсій, що становитиме 11% та доплата до пенсій – пенсіонери, яким виповнилося 80 і більше років матимуть щомісячну надбавку у 500 гривень.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Пенсія Гроші Денис Шмигаль Міністерство соціальної політики Новини України Новини політики
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