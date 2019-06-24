У Міссурі повітряна куля врізалася у людей: відео

На фестивалі в американському штаті Міссурі в місті Ганнібал повітряна куля раптово опустилася та врізалася у натовп.

Інцидент стався за лічені хвилини, повідомляє CNN.

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Куля пішла на зниження і людина, яка була у люльці не впоралася з керуванням. Він розмахував людям, щоб уникнути зіткнення і травм. Кілька тих, хто стояв на землі, зачепило повітряним апартом, і люди впали. Решта розбіглися.

Відомо, що молода дівчина зазнала незначних тілесних ушкоджень. Попри цей інцидент свято в Міссурі продовжили.

Дивіться відео, як повітряна куля опустилася в натовп людей: