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      У Міссурі повітряна куля врізалася у людей: відео

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      Повітряна куля врізалася в людей
      Повітряна куля врізалася в людей / Фото з відкритих джерел

      На фестивалі в американському штаті Міссурі в місті Ганнібал повітряна куля раптово опустилася та врізалася у натовп.

      Інцидент стався за лічені хвилини, повідомляє CNN.

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      Куля пішла на зниження і людина, яка була у люльці не впоралася з керуванням. Він розмахував людям, щоб уникнути зіткнення і травм. Кілька тих, хто стояв на землі, зачепило повітряним апартом, і люди впали. Решта розбіглися.

      Відомо, що молода дівчина зазнала незначних тілесних ушкоджень. Попри цей інцидент свято в Міссурі продовжили.

      Дивіться відео, як повітряна куля опустилася в натовп людей:

       

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      Теги: Новини України Новини США Курйозні новини Транспорт
      Джерело: 24 канал
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