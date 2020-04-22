У місцевій прокуратурі Тернополя спалах COVID-19: інфекцію підтвердили у 4 працівників – джерело

У Тернопільській місцевій прокуратурі підтвердили наявність коронавірусу COVID-19 у 4 працівників. Оскільки перебіг захворювання у них безсимптомний, вони перебувають вдома, на самоізоляції.

Про це повідомляють джерела 24 каналу. Зокрема, відомо, що серед хворих є заступниця начальника Тернопільської місцевої прокуратури.

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За даними джерел 24 каналу, чиновниця начебто випадково дізналася про свій діагноз. Вона нібито збиралася до батьків у село, втім, вирішила перевіритися на наявність інфекції в організмі. Тест на COVID-19 показав позитивний результат. За іншою інформацією – жінка до проходження тесту начебто вже перебувала у лікарні. Запідозрили коронавірус у чиновниці ще минулого тижня, а ось підтвердили результат днями.

Після цього перевірку провели серед інших працівників прокуратури. Коронавірус виявили у ще 3 людей. Це – прокурори. Про їх інфікування стало відомо 21 квітня.

Водночас, за інформацією нашого джерела, тестування провели не всім працівникам Тернопільської місцевої прокуратури.

Наразі у приміщенні вже провели дезінфекцію. Прокуратура працює у штатному режимі.

Ще один випадок COVID-19, за даними нашого джерела, виявили у співробітниці Кременецької прокуратури.

Яка ситуація з коронавірусом на Тернопільщині? Тривалий час Тернопільська область займала третє місце за кількістю випадків COVID-19. Втім, зараз регіон трохи сповільнив темпи з поширення інфекції. Станом на 22 квітня відомо про 471 випадок коронавірусної інфекції на Тернопільщині. Від ускладнень, спричинених COVID-19, там померли 5 людей, ще 31 особа одужала.