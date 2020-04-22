В местной прокуратуре Тернополя вспышка COVID-19: инфекцию подтвердили в 4 работников – источник

В Тернопольской местной прокуратуре подтвердили наличие коронавируса COVID-19 в 4 работников. Поскольку течение заболевания у них бессимптомное, они находятся дома, на самоизоляции.

Об этом сообщают источники 24 канала. В частности, известно, что среди больных есть заместитель начальника Тернопольской местной прокуратуры.

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По данным источников 24 канала, чиновница случайно узнала о своем диагнозе. Она якобы собиралась к родителям в село, впрочем, решила провериться на наличие инфекции в организме. Тест на COVID-19 показал положительный результат. По другой информации – женщина до прохождения теста якобы уже находилась в больнице. Заподозрили коронавирус в чиновницы еще на прошлой неделе, а вот подтвердили результат на днях.

После этого проверку провели среди других работников прокуратуры. Коронавирус обнаружили в еще 3 человек. Это – прокуроры. Об их инфицировании стало известно 21 апреля.

В то же время, по информации нашего источника, тестирование провели не всем работникам Тернопольской местной прокуратуры.

Сейчас в помещении уже провели дезинфекцию. Прокуратура работает в штатном режиме.

Еще один случай COVID-19, по данным нашего источника, обнаружили у сотрудницы Кременецкой прокуратуры.

Какова ситуация с коронавирусом на Тернопольщине?

Долгое время Тернопольская область занимала третье место по количеству случаев COVID-19. Впрочем, сейчас регион немного замедлил темпы по распространению инфекции. По состоянию на 22 апреля известно о 471 случае коронавирусной инфекции на Тернопольщине. От осложнений, вызванных COVID-19, там умерли 5 человек, еще 31 человек выздоровел.