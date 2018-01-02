У Молдові призупинили повноваження проросійського президента Додона

Конституційний суд Молдови постановив тимчасово припинити повноваження президента Ігоря Додона.

Відповідне рішення було прийняте на вимогу депутатів від правлячої коаліції, пише "Інтерфакс-Україна".

Так, на минулому тижні Додон повторно відхилив запропоновані прем'єр-міністром Павлом Філіпом кандидатури п'яти міністрів і двох віце-прем'єрів. Проте, згідно із законодавством, президент має право відхиляти кандидатури тільки один раз.

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За рішенням суду обов'язки президента тимчасово перейдуть до голови парламенту або прем'єр-міністра. Виконувач обов'язків глави держави і має підписати укази про призначення нових членів уряду.

На який термін Додона відсторонили від виконання обов'язків президента, не уточнюється.