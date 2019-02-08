12:28
8 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Криве дзеркало Путіна. Медвєдєв взявся за таблицю Мендєлєєва
      Вєсті Кремля
      21:59, 7 лютого
      Вєсті.UA: Що ж сказала Луценко. Цукерка для Януковича
      Вєсті.UA
      19:38, 7 лютого
      Таємний світ грального бізнесу: як працюють та маскуються нелегальні заклади в Україні
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи
      Згадати все
      21:40, 6 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ

      У морському порту "Чорноморськ" Держекоінспекція вкотре утримує судно

      63 Читать новость на русском
      Порт "Чорноморськ"
      Порт "Чорноморськ"

      У морському порту "Чорноморськ" простоює судно, затримане інспекторами Державної екологічної інспекції Кримсько-Чорноморського округу нібито за забруднення навколишнього середовища.

      Про це повідомила виконавчий директор Громадської спілки "Асоціація морських агентств України" (АМАУ) Ксенія Підручна. Про це йдеться на сайті "Порти України".

      2 лютого в процесі завантаження судна Hanseatic Eagle (прапор – Сінгапур) в порту "Чорноморськ" до борту прибули представники Держекоінспекції у супроводі еколога ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ). Керуючись чинним законодавством України, капітан судна далі трапа їх не пропустив. Екологи взяли проби води з акваторії порту біля борту судна і покинули його. Через два дні представники екоінспекції в супроводі еколога ДП "АМПУ" повернулися на борт судна Hanseatic Eagle і пред'явили капітану лист про нібито забруднення акваторії порту судном. Капітан лист не прийняв, документи не підписував до проведення інспекції, посилаючись на норми чинного законодавства, екологів не допустив.

      У відповідь на дії капітана Держекоінспекція склала адміністративний протокол про недопущення інспекторів до огляду судна. 5 лютого службі капітана морського порту "Чорноморськ" і морському агенту було надано рішення Держекоінспекції про затримання судна на підставі статті 91 Кодексу торговельного мореплавства України.

      "Судно простоює в порту вже три доби. При цьому на сьогодні ані капітан судна, ні морський агент не отримали від екоінспекції протокол, сплата штрафу за яким (а це всього близько 800 грн) дозволила б випустити судно. В цьому випадку Держекоінспекція діє з перевищенням службових повноважень, і ми в черговий раз закликаємо капітанів морських портів і представників ДП "АМПУ" не йти на поводу в екоінспекції і не сприяти незаконному затриманню суден", – наголосила Підручна.

      В 2018 році чиновники Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря в Одесі активізували перевірки портових операторів та суден. Так, 30 січня Держекоінспекцією було складено адмінпротокол про те, що 24 січня ТОВ "Бруклін-Київ" проводило навантаження зернових вантажів на судно без узгодження технології навантаження цього виду вантажу з морською екологічною інспекцією. А це, на думку інспекції, є порушенням вимог щодо охорони територіальних внутрішніх морських вод від забруднення.

      7 лютого співзасновник RISOIL S.A. Шота Хаджішвілі повідомив про те, що в морському порту "Черноморcк" чиновники Держекоінспекції виписали ТОВ "Рісойл Термінал" штраф нібито за недотримання технології навантаження: "Судно завершило навантаження, і співробітники екоінспекції прийшли робити радіаційний контроль. Всі вантажні операції велися силами ДП (ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" – прим.), і РТК (робоча технологічна карта – прим.) у ДП є. Проте, екоінспекція виписала штраф на "Рісойл Термінал", який благополучно був оплачений. Тим самим уникли простою балкера і отримали можливість зустрітися в суді з конторою, чиновники якої думають, що вони найрозумніші".

      У жовтні представники Держекоінспекції неодноразово намагалися зробити неправомірний відбір проб ізольованого баласту на судні Navios Coral (прапор – Панама) в Миколаївському морському порту і морському порту "Чорноморськ", в результаті чого судновласник зазнав збитків через простій судна.

      Найбільший же громадський резонанс отримали перевірки Держекоінспекцією ПАТ "Одеський припортовий завод", в результаті яких в морському порту "Южний" протягом двох тижнів були затримані сім суден з вантажем аміаку. Представники інспекції відмовляли в здійсненні екологічного/радіологічного документального контролю вантажу через порушення, нібито допущені при навантаженні з боку ОПЗ. При цьому претензії до самого вантажу або судам оголошені були.

      У 2019, незважаючи на зміни в законодавстві, які набули чинності минулого року, відсутність у екоінспекторів повноважень оглядати судна, самостійно підніматися на борт, неправомірні затримання суден у морпортах України продовжилися: в морському порту "Чорноморськ" під час різдвяних свят інспектори Держекоінспекції спробували затримати три судна нібито за забруднення навколишнього середовища.

      За оцінками директора "Трансшип-сервісу" Івана Ніякого, прямі втрати компанії від протистояння з екологами-корупціонерами за останні вісім років склали $ 3 млн.

      blog_ava
      Головні новини 7 лютого: депутати плідно попрацювали в Раді, знайдено заміну Супрун
      сьогодні
      6554
      Теги: Новини України Чорне море Екологія
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Україна на грані дефолту: як нам врятуватися і чого хоче МВФ
      сьогодні , 12:00 Україна на грані дефолту: як нам врятуватися і чого хоче МВФ
      Дмитро Снєгирьов 606
      Які будуть тарифи на комуналку: що пропонують кандидати в президенти
      сьогодні , 10:39 Які будуть тарифи на комуналку: що пропонують кандидати в президенти
      Інна Жолобович 1722
      "Крути 1918": сюжет і трейлер історичного фільму
      сьогодні , 09:40 "Крути 1918": сюжет і трейлер історичного фільму
      572
      Если бы не было Украины, ее надо было бы придумать
      сьогодні , 08:41 Если бы не было Украины, ее надо было бы придумать
      Блог Соцмережі 1020
      Курс на ЄС і НАТО – пафосний передвиборчий хід Порошенка
      7 лютого , 22:00 Курс на ЄС і НАТО – пафосний передвиборчий хід Порошенка
      Артем Овдієнко 585
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук