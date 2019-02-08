У морському порту "Чорноморськ" Держекоінспекція вкотре утримує судно

У морському порту "Чорноморськ" простоює судно, затримане інспекторами Державної екологічної інспекції Кримсько-Чорноморського округу нібито за забруднення навколишнього середовища.

Про це повідомила виконавчий директор Громадської спілки "Асоціація морських агентств України" (АМАУ) Ксенія Підручна. Про це йдеться на сайті "Порти України".

2 лютого в процесі завантаження судна Hanseatic Eagle (прапор – Сінгапур) в порту "Чорноморськ" до борту прибули представники Держекоінспекції у супроводі еколога ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ). Керуючись чинним законодавством України, капітан судна далі трапа їх не пропустив. Екологи взяли проби води з акваторії порту біля борту судна і покинули його. Через два дні представники екоінспекції в супроводі еколога ДП "АМПУ" повернулися на борт судна Hanseatic Eagle і пред'явили капітану лист про нібито забруднення акваторії порту судном. Капітан лист не прийняв, документи не підписував до проведення інспекції, посилаючись на норми чинного законодавства, екологів не допустив.

У відповідь на дії капітана Держекоінспекція склала адміністративний протокол про недопущення інспекторів до огляду судна. 5 лютого службі капітана морського порту "Чорноморськ" і морському агенту було надано рішення Держекоінспекції про затримання судна на підставі статті 91 Кодексу торговельного мореплавства України.

"Судно простоює в порту вже три доби. При цьому на сьогодні ані капітан судна, ні морський агент не отримали від екоінспекції протокол, сплата штрафу за яким (а це всього близько 800 грн) дозволила б випустити судно. В цьому випадку Держекоінспекція діє з перевищенням службових повноважень, і ми в черговий раз закликаємо капітанів морських портів і представників ДП "АМПУ" не йти на поводу в екоінспекції і не сприяти незаконному затриманню суден", – наголосила Підручна.

В 2018 році чиновники Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря в Одесі активізували перевірки портових операторів та суден. Так, 30 січня Держекоінспекцією було складено адмінпротокол про те, що 24 січня ТОВ "Бруклін-Київ" проводило навантаження зернових вантажів на судно без узгодження технології навантаження цього виду вантажу з морською екологічною інспекцією. А це, на думку інспекції, є порушенням вимог щодо охорони територіальних внутрішніх морських вод від забруднення.

7 лютого співзасновник RISOIL S.A. Шота Хаджішвілі повідомив про те, що в морському порту "Черноморcк" чиновники Держекоінспекції виписали ТОВ "Рісойл Термінал" штраф нібито за недотримання технології навантаження: "Судно завершило навантаження, і співробітники екоінспекції прийшли робити радіаційний контроль. Всі вантажні операції велися силами ДП (ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" – прим.), і РТК (робоча технологічна карта – прим.) у ДП є. Проте, екоінспекція виписала штраф на "Рісойл Термінал", який благополучно був оплачений. Тим самим уникли простою балкера і отримали можливість зустрітися в суді з конторою, чиновники якої думають, що вони найрозумніші".

У жовтні представники Держекоінспекції неодноразово намагалися зробити неправомірний відбір проб ізольованого баласту на судні Navios Coral (прапор – Панама) в Миколаївському морському порту і морському порту "Чорноморськ", в результаті чого судновласник зазнав збитків через простій судна.

Найбільший же громадський резонанс отримали перевірки Держекоінспекцією ПАТ "Одеський припортовий завод", в результаті яких в морському порту "Южний" протягом двох тижнів були затримані сім суден з вантажем аміаку. Представники інспекції відмовляли в здійсненні екологічного/радіологічного документального контролю вантажу через порушення, нібито допущені при навантаженні з боку ОПЗ. При цьому претензії до самого вантажу або судам оголошені були.

У 2019, незважаючи на зміни в законодавстві, які набули чинності минулого року, відсутність у екоінспекторів повноважень оглядати судна, самостійно підніматися на борт, неправомірні затримання суден у морпортах України продовжилися: в морському порту "Чорноморськ" під час різдвяних свят інспектори Держекоінспекції спробували затримати три судна нібито за забруднення навколишнього середовища.

За оцінками директора "Трансшип-сервісу" Івана Ніякого, прямі втрати компанії від протистояння з екологами-корупціонерами за останні вісім років склали $ 3 млн.