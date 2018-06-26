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Телеканал новин 24 Новини Новини України

У Москві українців змусили працювали за їжу, одному вдалося втекти через балкон, – ЗМІ

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Трудове рабство
Трудове рабство / meduza.io

Троє українців стали жертвами сучасного рабства в Москві.

Про це повідомляє телеканал Україна.

За словами сумчанина Максима, в Росію на заробітки йому запропонував поїхати знайомий.

"Знайомий запропонував поїхати в Москву підзаробити, пропонували хороші гроші. Ну, ми поїхали, нас там зустріли, відвезли на квартиру, взяли відразу документи на оформлення дозволу на роботу. І документи не повертали", – розповів Максим.

Далі Максим і ще двоє українців працювали будівельниками, вони шпаклювали, проводили електрику і встановлювали сантехніку в квартирі, де їх поселили.

"Серед голих стін вони спали на матрацах на підлозі, щодня роботодавець привозив їжу, а зароблені гроші вони так і не побачили", – повідомляють журналісти.

Усвідомивши ситуацію, Максим вирішив втекти: "Я виліз через балкон 14-го поверху в сусідню квартиру до будівельників". І звернувся до посольства України, де оформив тимчасовий паспорт.

Теги: Україна – Росія Новини України
Джерело: 24 Канал
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