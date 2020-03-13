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      У нас досі немає експрес-тестів, – мер Чернівців прокоментував ситуацію у місті

      - Читать новость на русском
      Олексій Каспрук / 0372.ua

      Міський голова Чернівців Олексій Каспрук прогнозує збільшення випадків зараження коронавірусом. Він закликав мерів та чиновників з інших регіонів також серйозно готуватися до епідемії.

      За його словами, місто ще не отримало тест-систем для швидкого виявлення інфекції. Про це мер Чернівців заявив в ефірі програми "Право на владу" на каналі 1+1.

      Радимо ознайомитись В Україні зафіксували ще два випадки коронавірусу: що відомо про хворих

      Не треба тішити себе ілюзіями. Коли вірус прийде, у нас буде величезне навантаження. Не треба порівнювати систему охорони здоров'я України з італійською, яка сьогодні заледве справляється з кризою,
      – наголосив Каспрук.

      За його словами, в Італії також не вистачає апаратів штучної вентиляції легенів, засобів індивідуального захисту.

      Водночас він наголосив, якщо хворих буде не двоє, а 22, чи 102, то виникне питання щодо медичного забезпечення.

      Що відомо про поширення коронавірусу в Україні

      • МОЗ повідомляє про два нових підтверджених випадки коронавірусу в Україні. Відтак, кількість хворих збільшилася до трьох.
      • Мовиться про жінку пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
      • 70-річна жінка повернулась 1 березня з Польщі до Радомишля на Житомирщині. Вона не відразу звернулась за допомогою лікарів і не самоізолювалась після приїзду з-за кордону. Щоправда, дорогою ще заїхала до родичів у Львові. Також в ОДА розповіли, що 8 березня жінка відвідала церкву.
      • У райцентрі Радомишль, що на Житомирщині, вирішили запровадити надзвичайний стан.
      • 12 березня в Україні розпочались обмежувальні заходи для запобігання поширення коронавірусу по всій країні. За недотримання карантину передбачення кримінальна відповідальність. Усі обмеження введені через поширення у світі коронавірусу та оголошення пандемії через Covid-19.
      • Станом на 12 березня навчальні заклади закрили: у Києві та області, Львові, Чернівецькій області, Івано-Франківський та Одеській. Також є повідомлення Харківської ОДА про закриття шкіл у всій області.


      Де можна пройти тест на коронавірус в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Дефолт і "кінець світу": що треба знати, щоб не панікувати
      12 березня
      Автор: Емал Набі
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Новини України Карантин в Україні 2020 Новини Чернівців
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