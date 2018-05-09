У "Нацкорпусі" висловили вимоги "Інтеру": у керівництва каналу є 6 годин

У "Національному корпусі" обурені тим, що "Інтер" продовжує ігнорувати їхні вимоги. В організації попередили, що у керівництва телеканалу залишилось 6 годин.

Про це представники "Нацкорпусу" пишуть на своїй сторінці у Facebook.

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Ми не припиняємо нашу акцію, це тільки початок! Наступний стікер прилетить керівництву каналу в лоб. Так же буде зрозуміліше?

– йдеться у повідомленні.

Окрім цього в організації зазначили, що в "Інтера" залишилось 6 годин. А ось, що послідує за цим відліком – у "Нацкорпусі" не повідомляють.

Додамо, що однією з вимог пікетувальників є зняття з вечірнього ефіру "Інтера" до 9 травня пропагандистський, антиукраїнський контент.

Нагадаємо, від ранку 9 травня активісти "Національного корпусу" під стінами "Інтера" вимагають позбавити телеканал ліцензії. Вони повідомляють, що пробудуть там до вечора і в разі ігнорування "залишають за собою право на будь-які адекватні дії у відповідь".