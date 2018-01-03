У Нігерії терорист підірвав себе в мечеті: є загиблі

На північному сході Нігерії терорист-смертник підірвав себе у одній з мечетей. Унаслідок теракту загинули щонайменше 11 осіб.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У середу, 3 січня, у розташованому на північному сході Нігерії місті Гамбору Нгала терорист-смертник потрапив на територію мечеті, де підірвав себе. Внаслідок нападу, крім самого чоловіка, загинули щонайменше 11 осіб.

Водночас інформаційне агентство AFP наводить інші дані щодо жертв – мінімум 14 загиблих. Журналісти агенції посилаються на дані охоронців культової будівлі. Внаслідок вибуху будівлю мечеті практично повністю знищено. Тож не виключено, що під завалами можуть знаходитися ще кілька тіл жертв нападу. Теракт скоєно незадовго до початку ранкової молитви.

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Місто Гамбору Нгала розташоване у штаті Борно неподалік від кордону з Камеруном. Поки що жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за напад, але він має чіткі ознаки екстремістського угруповання "Боко Харам".

З 2009 року в цьому регіоні бойовики "Боко Харам" регулярно скоюють напади на цивільне населення та силовиків, жертвами яких стали понад 20 тисяч людей. "Боко Харам" веде збройну боротьбу за встановлення ісламської теократичної держави в населеному переважно мусульманами північному сході Нігерії. Унаслідок дій бойовиків, а також військових операцій урядових сил проти цього угруповання вже понад 2,6 мільйона людей стало біженцями.