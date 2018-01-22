У Німеччині санітара-вбивцю звинуватили ще в 97 злочинах

Німецькому санітарові Нільсу Хьогелю, якого засудили довічно, висунули звинувачення у вбивстві ще 97 пацієнтів.

Правоохоронці розкрили нові випадки щодо смерті пацієнтів у двох лікарнях на північному заході Німеччини від дій медбрата – 62 загиблих пацієнтах в Дельменхорст і 35 загиблих в Ольденбурзі, пише РБК.

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Як зазначив прокурор Мартіна Козіолека, ще три випадки були досить підозрілими. Але результати експертизи не підтвердили побоювання слідчих.

У листопаді 2017 року прокуратура заявила, що Хьогель міг вбити понад 100 осіб. Проте офіційно обвинувачення висунули тільки зараз. Санітар зумисно вводив пацієнтів в критичний стан, а потім використовував різні медикаменти для їх реанімації. За його словами, йому подобався процес "рятування життів".

У 2015 році Хьогеля засудили до довічного ув'язнення за два вбивства і два замахи на вбивство в Дельменхорсті. Пізніше медбрат зізнався, що від його дій постраждали понад 90 людей, а деякі пацієнти гинули просто під час реанімації. Після цього прокуратура почала розслідування і токсикологічну експертизу десятків тіл загиблих у госпіталях, де працював Хьогель. Слідчі вивчили понад 500 медичних карт пацієнтів і сотні інших документів у лікарнях. Були ексгумовані останки 137 осіб з 67 кладовищ.

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Зазначимо, що у Німеччині немає смертної кари, тож результати слідства та новий вирок можуть вплинути хіба що на можливість Хьогеля отримати дострокове звільнення.