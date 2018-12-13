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      У Німеччині тестують дизель, який на третину складається з відпрацьованої рослинної олії

      Автотехнології 162 Читать новость на русском

      Ідея заправляти авто харчовими відходами – не така уже й фантастика. Новий різновид біодизеля, який розробили вчені з університету Кобурга, може стати альтернативою традиційному викопному паливу й зробити наше довкілля трохи чистішим. Так званий "блакитний дизель" R33 на третину складається з відпрацьованої рослинної олії.

      Більше – дивіться у відео.

      Теги: Авто Автотехнології Пальне
      Джерело: 24 канал
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