У Німеччині тестують дизель, який на третину складається з відпрацьованої рослинної олії
Ідея заправляти авто харчовими відходами – не така уже й фантастика. Новий різновид біодизеля, який розробили вчені з університету Кобурга, може стати альтернативою традиційному викопному паливу й зробити наше довкілля трохи чистішим. Так званий "блакитний дизель" R33 на третину складається з відпрацьованої рослинної олії.
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Джерело: 24 канал
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