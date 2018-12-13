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      В Германии тестируют дизель, который на треть состоит из отработанного растительного масла

      Автотехнологии 54 Читати новину українською

      Идея заправлять авто пищевыми отходами – не такая уж и фантастика. Новый вид биодизеля, который разработали ученые из университета Кобурга, может стать альтернативой традиционному ископаемому топливу и сделать нашу окружающую среду немного чище. Так называемый "голубой дизель" R33 на треть состоит из отработанного растительного масла.

      Больше – смотрите в видео.

      Теги: Авто Горючее Автотехнологии
      Источник: 24 канал
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