В Германии тестируют дизель, который на треть состоит из отработанного растительного масла

Идея заправлять авто пищевыми отходами – не такая уж и фантастика. Новый вид биодизеля, который разработали ученые из университета Кобурга, может стать альтернативой традиционному ископаемому топливу и сделать нашу окружающую среду немного чище. Так называемый "голубой дизель" R33 на треть состоит из отработанного растительного масла.

Больше – смотрите в видео.