В Германии тестируют дизель, который на треть состоит из отработанного растительного масла
Идея заправлять авто пищевыми отходами – не такая уж и фантастика. Новый вид биодизеля, который разработали ученые из университета Кобурга, может стать альтернативой традиционному ископаемому топливу и сделать нашу окружающую среду немного чище. Так называемый "голубой дизель" R33 на треть состоит из отработанного растительного масла.
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Источник: 24 канал
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