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      У німецькому зоопарку показали рідкісних білих левенят: милі фото

      477 Читать новость на русском
      Білі левенята / tsn.ua

      У зоопарку німецького міста Магдебург 19 листопада народилися троє білих левенят. Це рідкісний вид, що перебуває на межі зникнення. Загалом у світі налічують приблизно 300 осіб. Усі вони живуть у заповідниках чи зоопарках.

      Лише зараз, 15 січня, левенятам зробили щеплення, поставили чіпи й показали їх відвідувачам, повідомили MDR SACHSEN-ANHALT

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      Вони народилися з вагою у пів кілограма кожен, зараз кожен з них важчий у п'ять разів. Їхня мати – левиця Кіара – не відходить від них. Тепер настав час обирати їм імена, за них можуть проголосувати усі охочі. 

      Дивіться милі фото білих левенят: 

      На Харківщині посеред лісу знайшли півсотні хворих папуг. Колишні власники викинули тварин помирати. Птахи ще маленькі, на жаль, усі хворі на цирковірус. Діагноз поставили орнітологи та пояснили, що хвороба не заразна для людей, а от папуги постраждали.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Світ тварин
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