У німецькому зоопарку показали рідкісних білих левенят: милі фото

У зоопарку німецького міста Магдебург 19 листопада народилися троє білих левенят. Це рідкісний вид, що перебуває на межі зникнення. Загалом у світі налічують приблизно 300 осіб. Усі вони живуть у заповідниках чи зоопарках.

Лише зараз, 15 січня, левенятам зробили щеплення, поставили чіпи й показали їх відвідувачам, повідомили MDR SACHSEN-ANHALT.

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Вони народилися з вагою у пів кілограма кожен, зараз кожен з них важчий у п'ять разів. Їхня мати – левиця Кіара – не відходить від них. Тепер настав час обирати їм імена, за них можуть проголосувати усі охочі.

Дивіться милі фото білих левенят:

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