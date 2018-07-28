13:03
28 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 19°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
  • вівторок
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Преподобна Поклонська. Політичне м'ясо росіян
Вєсті Кремля
22:25, 27 липня
Випуск новин за 22:00: Місячне затемнення. Трагічна ДТП на Буковині
Вєсті.UA
22:46, 27 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Одесі зустріли моряків, які 14 місяців провели у грецькому полоні

76 Читать новость на русском

Довгоочікувана зустріч в Одесі – 12 українських моряків повернулись додому з Греції. Судно Mekong Spirit зарештували ще торік у травні. Грецька поліція звинуватила екіпаж у незаконному перевезенні зброї.

Хоча документи на промислову вибухівку, детонатори та патрони до зброї, які виявили під час обшуку, були оформлені належним чином.

Читайте також: Українських моряків затримали в Індонезії: стала відома їхня доля

14 місяців команда перебувала в арешті у грецькому порту Лаврі. Екіпаж звинуватили в контрабанді зброї та затримали за рішенням суду. Зв'язок з моряками тримали усіма можливими способами.

І по Skype розмовляли, і по Viber, які тільки є можливі у нас зараз соцмережі, Instagram і Facebook. І раз в день, і кілька разів на день. Спілкування було постійно, підтримка була постійно всіх хлопців,
– сказала Наталя Комановська, яка зустрічала брата Стаса.

Після довгих місяців очікування за допомогою адвокатів та числених перемовин з консулами, дванадцятьох з шістнацяти моряків вдалося звільнити та повернути до України. Після чотирьох перельотів, їх змучених та щасливих зустрічають родичі та близькі.

Судова тяганина у справі судна Mekong Spirit ще продовжуються у грецькому суді. Тож деякі обмеження у моряків залишаються навіть на Батьківщині.

Щомісяця в перші п'ять днів приходити відмічатися, ну і не залишати Україну, без можливості виїхати кудись,
– сказав помічник судна Mekong Spirit Дмитро Адаменко.

У Грецькому порту ще лишився капітан та троє членів екіпажу. Вони співпрацювали з грецьким адвокатом, який поки не зміг домогтися повернення хлопців додому. Але правозахисник, який допомагав дванадцятьом звільненим, впевнений, що моряків мають відпустити

"Я в будь-якому випадку надіюся на те, що всі повернуться додому. Тому що ті звинувачення, які були пред'явлені в Грецькому суді, вони необґрунтовані. Ми вважаємо, що грецький суд повинен виправдати як капітана, так і інших хлопців, які там залишилися", – сказав адвокат Євген Сукачов.

Теги: Новини України Новини Одеси Водний транспорт Греція
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Спекотне літо на планеті
сьогодні, 12:26 Спекотне літо на планеті
Борис Немировський
Радар как убийца реформ, или снова здравствуй, забытое ГАИ
сьогодні, 12:01 Радар как убийца реформ, или снова здравствуй, забытое ГАИ
Блог Медіа
Засмагати чи ні: найпоширеніші міфи про засмагу
сьогодні, 11:01 Засмагати чи ні: найпоширеніші міфи про засмагу
577
Хрещення Київської Русі: підміна фактів, маніпуляції та історична правда
сьогодні, 09:47 Хрещення Київської Русі: підміна фактів, маніпуляції та історична правда
Інститут Просвіти
Уже середина лета, а луганчане не могут себе позволить выехать даже на природу поблизости
сьогодні, 08:40 Уже середина лета, а луганчане не могут себе позволить выехать даже на природу поблизости
Ольга Черненко
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Меркель, Олланд і Порошенко поговорили про Донбас
1 лютого 2015 , 20:58
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Ренату Санчес перевершив досягнення Роналду у збірній Португалії
 15 червня 2016 , 00:10
"Сельта" – "Шахтар": Передматчева прес-конференція Паулу Фонсеки
 15 лютого 2017 , 20:08
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук