У Одесі зустріли моряків, які 14 місяців провели у грецькому полоні

Довгоочікувана зустріч в Одесі – 12 українських моряків повернулись додому з Греції. Судно Mekong Spirit зарештували ще торік у травні. Грецька поліція звинуватила екіпаж у незаконному перевезенні зброї.

Хоча документи на промислову вибухівку, детонатори та патрони до зброї, які виявили під час обшуку, були оформлені належним чином.

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14 місяців команда перебувала в арешті у грецькому порту Лаврі. Екіпаж звинуватили в контрабанді зброї та затримали за рішенням суду. Зв'язок з моряками тримали усіма можливими способами.

І по Skype розмовляли, і по Viber, які тільки є можливі у нас зараз соцмережі, Instagram і Facebook. І раз в день, і кілька разів на день. Спілкування було постійно, підтримка була постійно всіх хлопців,

– сказала Наталя Комановська, яка зустрічала брата Стаса.

Після довгих місяців очікування за допомогою адвокатів та числених перемовин з консулами, дванадцятьох з шістнацяти моряків вдалося звільнити та повернути до України. Після чотирьох перельотів, їх змучених та щасливих зустрічають родичі та близькі.

Судова тяганина у справі судна Mekong Spirit ще продовжуються у грецькому суді. Тож деякі обмеження у моряків залишаються навіть на Батьківщині.

Щомісяця в перші п'ять днів приходити відмічатися, ну і не залишати Україну, без можливості виїхати кудись,

– сказав помічник судна Mekong Spirit Дмитро Адаменко.

У Грецькому порту ще лишився капітан та троє членів екіпажу. Вони співпрацювали з грецьким адвокатом, який поки не зміг домогтися повернення хлопців додому. Але правозахисник, який допомагав дванадцятьом звільненим, впевнений, що моряків мають відпустити

"Я в будь-якому випадку надіюся на те, що всі повернуться додому. Тому що ті звинувачення, які були пред'явлені в Грецькому суді, вони необґрунтовані. Ми вважаємо, що грецький суд повинен виправдати як капітана, так і інших хлопців, які там залишилися", – сказав адвокат Євген Сукачов.