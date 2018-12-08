У одному з міст України випав чорний сніг: промовисті фото

Екологічна ситуація у індустріальному Кривому Розі не тішить. Нещодавно ці слова вкотре підтвердилися – у місті випав сніг чорного кольору, також можна було помітити і червоний сніг.

Про це пише місцеве видання "Кривий Ріг LIFE".

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Як підкреслюють журналісти, сніг – найкращий індикатор чистоти повітря.

"Очевидці біля одного з заводів (імовірно, "Арселор Міттал" – 24 канал) помітили чорний сніг. За словами інших місцевих жителів, колір снігу варіюється від темно-сірого до чорного, про що свідчать фотографії, зроблені ними", – зазначають представники видання.



У Кривому Розі чорний сніг помітили біля одного з заводів

Також у Кривому Розі можна було помітити червоний сніг. Відповідне відео зняв користувач Ілля Борков.

У Кривому Розі помітили червоний сніг: дивіться відео

До слова, Київ, Львів і Харків потрапили до рейтингу найбрудніших міст світу. Найбруднішим ж населеним пунктом планети виявилось македонське Тетово – індекс забруднення цього міста 97,57%. Друге місто посідає Катманду (Непал) з показником 96,05%, а трійку найбрудніших міст планети замикає місто Фарідабад (Індія)– 95,69%.