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      У одному з міст України випав чорний сніг: промовисті фото

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      У Кривому Розі випав сніг
      У Кривому Розі випав сніг / Соцмережі

      Екологічна ситуація у індустріальному Кривому Розі не тішить. Нещодавно ці слова вкотре підтвердилися – у місті випав сніг чорного кольору, також можна було помітити і червоний сніг.

      Про це пише місцеве видання "Кривий Ріг LIFE".

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      Як підкреслюють журналісти, сніг – найкращий індикатор чистоти повітря.

      "Очевидці біля одного з заводів (імовірно, "Арселор Міттал" – 24 канал) помітили чорний сніг. За словами інших місцевих жителів, колір снігу варіюється від темно-сірого до чорного, про що свідчать фотографії, зроблені ними", – зазначають представники видання.

      Кривий Ріг, чорний сніг, екологія
      У Кривому Розі чорний сніг помітили біля одного з заводів  

      Також у Кривому Розі можна було помітити червоний сніг. Відповідне відео зняв користувач Ілля Борков.

      У Кривому Розі помітили червоний сніг: дивіться відео 

      До слова, Київ, Львів і Харків потрапили до рейтингу найбрудніших міст світу. Найбруднішим ж населеним пунктом планети виявилось македонське Тетово – індекс забруднення цього міста 97,57%. Друге місто посідає Катманду (Непал) з показником 96,05%, а трійку найбрудніших міст планети замикає місто Фарідабад (Індія)– 95,69%.

      Теги: Погода Новини Кривого Рогу Екологія Новини України
      Джерело: 24 Канал
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