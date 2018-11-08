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      Світ більше не матиме колишній вигляд: велика частина суші пішла під воду через зміни клімату

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      Велика кількість островів пішла під воду через кліматичні зміни: дивіться відео
      Велика кількість островів пішла під воду через кліматичні зміни: дивіться відео / Соцмережі

      Через зміни клімату упродовж останнього часу зникли один за одним кілька островів. Зокрема, це сталося у Японії, в Тихому океані, а також навіть у Східно-Сибірському морі та морі Лаптєвих.

      Відповідне відео опублікував УНІАН.

      Читайте також: Через зміни клімату на Землі невдовзі з’являться мільйони кліматичних біженців, – еколог

      Як мовиться у матеріалі, у Японії зник незаселений острів Есанбе Ханакіта Кодзіма. Ця частина суші пішла під воду унаслідок того, що його верхівку знищили шторми та льодоходи.

      Крім того, 5 крихітних тихоокеанських островів, входили до складу Соломонових островів, зникли через підвищення рівня океану та ерозію – вони упродовж 20 років опускалися під воду.

      Також наприкінці жовтня 2018 року на Гаваях після урагану зник острів Східний. Зауважимо, що тут перебувала половина всієї популяції зелених черепах, а вони – на межі вимирання.

      Через глобальне потепління зникли острови й у Східно-Сибірському морі та морі Лаптєвих. Зокрема, тут близько 40 кілометрів суші "з’їла" берегова ерозія.

      Клімат на планеті змінюється через діяльність людства та його недалекоглядність. І якщо ці зниклі шматки суші були незаселеними, на черзі – острови, на яких живуть сотні, тисячі, мільйони людей,
      – підсумували журналісти.

      Через зміни клімату пішли під воду унікальні острови: дивіться відео

      До слова, злочинна діяльність Кремля в окупованому Криму спричинила чимало екологічних проблем на півострові, але Росія не зупиняється та продовжує знищувати тутешню унікальну природу. 

      Теги: клімат Японія Надзвичайні ситуації Катастрофа Екологія
      Джерело: 24 Канал
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