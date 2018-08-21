У параді до Дня Незалежності вперше за дев'ять років візьмуть участь представники ДСНС

Підрозділи МВС готуються до участі в параді з нагоди 27-ї річниці незалежності України. Особовий склад підрозділів МВС, що залучено до військового параду, становить понад 850 осіб.

Про це повідомив департамент комунікації МВС України.

Серед учасників параду підрозділи МВС представлятимуть нацгвардійці батальйону "Почесна варта", військової частини 3027, прикордонники, працівники служби цивільного захисту Держслужби з надзвичайних ситуацій, курсанти Національної академії внутрішніх справ, Академії Державної прикордонної служби, Харківського національного університету цивільного захисту та Академії НГУ.

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Як наголосили в міністерстві, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій візьмуть участь у параді вперше за дев’ять років.

Співробітники ДСНС на репетиції параду

Зазначимо, що з 22 серпня підрозділи МВС будуть переведені на посилений варіант несення служби.