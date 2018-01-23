У Парижі Сена вийшла з берегів: фото та відео

У Парижі головна річка міста – Сена – вийшла з берегів. Затопленими залишилися вулиці та тунелі, частково зупинили рух громадського транспорту.

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на місцеву владу.

Через затоплення у Парижі перекрили низку доріг та автотунелів, зупинили рух на одній з гілок електрички, закрили для відвідування деякі визначні місця, зокрема лебединий острів неподалік від Ейфелевої вежі.

Загалом ж через зростання рівня води у водоймах Франції оголосили помаранчевий (передостанній з чотирьох) рівень небезпеки.

До п'ятниці рівень води в Сені може досягти свого піку і досягти 6,1 метра. Вода в Сені піднімалася до такого рівня в останній раз в червні 2016 року,

– сповістила влада.