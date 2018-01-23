У Парижі Сена вийшла з берегів: фото та відео
01:59, сьогодні 761 Читать новость на русском
У Парижі головна річка міста – Сена – вийшла з берегів. Затопленими залишилися вулиці та тунелі, частково зупинили рух громадського транспорту.
Про це пише "Укрінформ" з посиланням на місцеву владу.
Через затоплення у Парижі перекрили низку доріг та автотунелів, зупинили рух на одній з гілок електрички, закрили для відвідування деякі визначні місця, зокрема лебединий острів неподалік від Ейфелевої вежі.
Загалом ж через зростання рівня води у водоймах Франції оголосили помаранчевий (передостанній з чотирьох) рівень небезпеки.
До п'ятниці рівень води в Сені може досягти свого піку і досягти 6,1 метра. Вода в Сені піднімалася до такого рівня в останній раз в червні 2016 року,
– сповістила влада.
Джерело: 24 Канал
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