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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У поліції прозвітували про розслідування вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської

02:07, сьогодні 1093 Читать новость на русском
Криміналісти працюють на місці вбивства Ірини Ноздровської
Криміналісти працюють на місці вбивства Ірини Ноздровської

Для розслідування справи вбивства Ірини Ноздровської створено посилену слідчо-оперативну групу. Про це заявив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін під час звітування про результати проведеної роботи упродовж п’яти днів.

За його словами, до складу посиленої слідчо-оперативної групи входять працівники апарату Національної поліції, Головного слідчого управління, Департаменту карного розшуку та інших департаментів, що задіяні для розкриття навмисного вбивства правозахисниці.

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"У такому режимі вся поліція Головного управління поліції Київщини та апарату Нацполіції працюватимуть до тих пір, поки не буде встановлена особа, яка вчинила цей злочин", – зауважив В'ячеслав Аброськін.

Він також додав, що наразі вже допитано велику кількість осіб по руху переміщення загиблої, тобто від місця її роботи до місця виявлення тіла. Також проводиться поквартирний та подворовий обхід села Демидів та сусідніх населених пунктів.

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Теги: Новини України Поліція Ірина Ноздровська
Джерело: 24 Канал
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