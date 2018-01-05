У поліції прозвітували про розслідування вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської

Для розслідування справи вбивства Ірини Ноздровської створено посилену слідчо-оперативну групу. Про це заявив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін під час звітування про результати проведеної роботи упродовж п’яти днів.

За його словами, до складу посиленої слідчо-оперативної групи входять працівники апарату Національної поліції, Головного слідчого управління, Департаменту карного розшуку та інших департаментів, що задіяні для розкриття навмисного вбивства правозахисниці.

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"У такому режимі вся поліція Головного управління поліції Київщини та апарату Нацполіції працюватимуть до тих пір, поки не буде встановлена особа, яка вчинила цей злочин", – зауважив В'ячеслав Аброськін.

Він також додав, що наразі вже допитано велику кількість осіб по руху переміщення загиблої, тобто від місця її роботи до місця виявлення тіла. Також проводиться поквартирний та подворовий обхід села Демидів та сусідніх населених пунктів.

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