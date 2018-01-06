У поліції зреагували на побиття активістів біля храму УПЦ МП

Поліція Запоріжжя не отримала заяв від постраждалих внаслідок інциденту біля храму УПЦ МП.

Відповідну заяву Facebook опублікував глава Нацполіції області Олег Золтоноша, реагуючи на інформацію про те, що у Запоріжжі біля храму Петра і Февронії двоє невідомих у масках побили людей – учасників акції #принесиляльку, які принесли іграшки до будівлі церкви на пам'ять про загиблого дворічного хлопчика.

Золотоноша підтвердив, що о 15:30 один з учасників акції – Валентин Бурий викликав поліцію через лінію 102 і сповістив, що в районі малого ринку відбувається бійка.

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Наряди поліції після прибуття на місце (протягом 7 хвилин) нікого не виявили, ні потерпілих ні нападників. О 16:00 біля храму пройшла акція, без будь-яких конфліктів і порушення громадського порядку,

– запевнив Золотоноша.

Він додав, що поліцейські зв'язалися з Бурим, який повідомив в телефонному режимі про те, що побили його знайомого, прізвище якого він не назве. За словами правоохоронця, також Бурий повідомив про те, що у знайомого зламана рука і він перебуває в 5 лікарні.

"Поліцейський, який з ним розмовляв повідомив співрозмовнику про це, після чого Бурий повідомив, що його заховали так як він хвилюється за своє життя, а прийде в поліцію тільки через два дні. Заяви поки писати не буде", – зазначив Золотоноша.