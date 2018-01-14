У Польщі автомобіль росіянки закидали камінням: фото
У польському Гданську невідомі закидали камінням автомобіль із російськими номерами.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила власниця авто Катерина Молодцова.
За її словами, вони разом з матір'ю і донькою приїхали до Польщі на вихідні та зняли апартаменти в центрі міста.
"Біди ніщо не віщувало, вийшли на вулицю, завели машину, прогріваємо, мама з донькою поруч годують пташок. Дія розгортається якраз поруч із центральною вулицею, навпроти п'ятизіркового готелю, серед білого дня", –мовиться у повідомленні Молодцової.
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За словами жінки, інцидент трапився після того, як її мама посадила дитину в салон автомобіля.
У цей момент із вікна третього поверху будинку, поруч із яким припаркована машина (хто їздить, той знає, як виглядають паркувальні місця в центрі Гданська, уздовж будинків) починають градом сипатися каменюки! Не галька, не камінці, а цілком собі здорові камені, здатні розбити не тільки голову людині, а й автомобільне скло!,
– повідомила росіянка.
Молодцова також висловила своє обурення тим, що поліція відмовилася розмовляти з нею російською мовою і почала перевірку законності її перебування у Польщі.