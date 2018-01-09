У Польщі прокоментували скандал з синьо-жовтою формою для українських робітників

У Польщі жваво обговорюється питання про те, що українських робітників змусили носити одяг у синьо-жовтих кольорах.

Про це повідомила кореспондент 24 Каналу Валерія Кірічєва у прямому ефірі.

Представники фабрики з офісом у Стокгольмі давали коментарі щодо цього. Вони говорили, що у них на фабриці є різні кольори.

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Для столичної газети, до прикладу, Міхал Врублевский говорив, що вони жодним чином не хотіли дискримінувати українців. Він додав, що у них носять не тільки жовто-блакитного кольору форми, а й інших кольорів. Зелену носять механіки, червону – бригадири, а жовті сорочки носять тільки ті українці, які не розмовляють польською мовою.

Що думають поляки з цього приводу – дивіться далі.