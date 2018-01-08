Скандал у Польщі: робітників змусили носити одяг у синьо-жовтих кольорах

Міжнародна компанія Lindab, що має виробничі потужності під Варшавою, зобов’язала співробітників-українців носити одяг у кольорах національного прапору.

Про цю історію сповістила Gazeta Stołeczna, повідомляє УП.

Про незвичну сегрегацію на заводі, розташованому у селищі Вєрухові, журналістам розповів один з клієнтів. Він помітив, що працівники компанії мають уніформу різного кольору залежно від відділу, в якому вони працюють, однак українці є винятком – незалежно від ділянки, на якій вони діють, вони зобов’язані носити одяг у синьому та жовтому кольорах.

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Керівник заводу, Міхал Вроблевский, заперечив звинувачення у свій бік і пояснив, що таким чином "помічав" співробітників, які не розмовляють польською.

При цьому експерти у питаннях протидії дискримінації впевнені, що дії роботодавця незаконні.