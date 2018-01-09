У Польщі судитимуть місцеву мешканку за торгівлю українцями

Окружна прокуратура у Вроцлаві звинуватила 44-річну Аґнєшку Ґ. у торгівлі людьми, погрозах та підробці документів. Жінка займалася набором громадян України на роботу у трьох вроцлавських будівельних фірмах.

Слідство у справі торгівлі людьми відкрито Окружною прокуратурою у Вроцлаві після попереднього провадження у справі приховування паспортів, що проводили співробітники Прикордонної служби, повідомляє "Польське радіо".

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Як повідомили польські прикордонники, жінці, яка керувала кадровою політикою будівельних фірм, висунуто 20 звинувачень, зокрема 17 з них стосується торгівлі людьми.

Підозрювана була відповідальна за набір працівників та призначення робіт для трьох будівельних компаній у Вроцлаві. За словами Прикордонної служби, жінка використовувала особисту ситуацію та незнання польської мови громадянами України. У працівників відбирали паспорти, аби вони не могли вільно їздити по країні та покидати робочі місця.

Щодо громадян України застосовували також так званий механізм боргів, тобто за повернення паспорту обвинувачена вимагала виплатити понесені витрати, пов’язані з працевлаштуванням іноземців.

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Жінка, за словами слідчих, також встановлювала штрафи, не виплачуючи зарплат. Працівників так карали за те, що вони хворіли, змінювали роботу або не відповідали на дзвінки від неї.

Жінці загрожує щонайменше 3 роки позбавлення волі.