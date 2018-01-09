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Активісти блокуватимуть кордон з Польщею через скандальний закон про ввезення товарів

19:56, 9 січня 2534 Читать новость на русском
Активісти будуть блокувати західні кордони України
Активісти будуть блокувати західні кордони України / goloskarpat.info

10 січня активісти запланували блокувати дороги, що ведуть до пунктів пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення, розташованих на Львівщині, зокрема, "Рава-Руська – Гребенне", "Краковець – Корчова" та "Шегині – Медика".

Про це повідомили в ГУ ДФС у Львівській області.

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Як зазначили в управлінні, такі акції спрямовані на те, аби привернути увагу щодо змін в оподаткуванні митними платежами товарів, які переміщуються через митний кордон України громадянами, а також інші зміни в законодавстві, які набрали чинності 01.01.2018 року.

У зв’язку з цим керівництво Львівської митниці ДФС просить громадян, які планують подорожі за кордон, врахувати зазначене та слідкувати за інформацією, розміщеною на сторінці ГУ ДФС у Львівській області в соціальній мережі Facebook та на його субсайті.

Водночас митники нагадують особам, які планують проведення цих акцій, що блокування доріг є протизаконним та неприйнятним. Також такі дії створюють незручності для інших громадян, які перетинають державний кордон України, завдають втрат суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності, впливають на зменшення надходжень коштів до Держбюджету України, зокрема на фінансування соціальних виплат та поточний ремонт доріг.

Керівництво митниці просить громадян утримуватись від можливо неправомірних дій та висловлювати свої протести в іншій формі, не порушуючи законів України,
– сказано у повідомленні.

Тим часом активісти у спільноті "Варта-1" у Facebook зазначили, що будуть блокувати пункти пропуску у Шегинях, Раві Руській, Краківцю, Грушеві, Ягодині, Смільниці та Угринові.

"10 січня о 9:00 будуть перекриті всі західні кордони України. Люди будуть протестувати проти Закону 6776 від 14.11.2017 року", – заявляють протестувальники.

За їх словами, така акція буде носити характер попереджувальної та без жодної політичної сили. Активісти будуть пропускати рейсові автобуси та автомобілі з маленькими дітьми без перешкод.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року вступили в силу зміни правил безмитного ввезення товарів в ручному або супроводжуючому багажі сумою до 500 євро (в аеропортах – до 1 тисячі євро) та вагою до 50 кілограм для тих, хто був відсутній в Україні більше доби та в'їжджає в країну не частіше одного разу протягом 72 годин.

Теги: Новини України Новини політики Польща Законодавство Державна фіскальна служба протести
Джерело: 24 Канал
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