У порту на Одещині у вантажівці без їжі помирає близько 300 овець: відео

У порту міста Чорноморськ, що на Одещині,три сотні овець вже два тижні без їжі та води зачинені у зачиненій фурі.

Їх повернули з Туреччини до України, бо від тварин відмовився покупець.

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Проте з терміналу овець на відріз відмовилися випускати ветеринари. Мовляв, ті могли під час поїздки підхопити небезпечні хвороби. Чиновники відправили запит в Туреччину.

Якщо підтвердиться, що вівці не покидали митної зони, їх мають повернути власнику. А поки в порту готують спеціальний майданчик, де мають нагодувати виснажених тварин.

Я не зацікавлена в тому, щоб цих овець вбивали, тому що вони не були розмитнені на території Туреччини, ніяких контактів вони з тваринами вони там не мали і заразитися не могли. Я буду намагатися врятувати все що можна, все що залишилося,

– сказала власниця овець Олена Севінич.

Нагадаємо, на Одещині зафіксована природна аномалія, адже в акваторії порту спостерігається справжнє нашестя величезної кількості медуз. Вони мають різний колір та розмір.