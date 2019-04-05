У прямому ефірі відкриють саркофаг із 40 муміями, яким три тисячі років

Канал Discovery вирішив порадувати своїх прихильників незвичайною прямою трансляцією. У режимі реального часу журналісти, археологи та глядачі стануть свідками, як відкриватимуть саркофаг із 40 муміями, яким три тисячі років.

З точки зору історії та культури цінне поховання виявили під час розкопок неподалік морського узбережжя у Єгипті, пише Inspired.

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Трансляцію експедиції "Невідомий Єгипет" запустять у неділю, 7 квітня, о 21 годині.

Як зазначає ведучий програми Джош Гейтс, це буде історичне відкриття і глядачі стануть його співучасниками. За його словами, це буде справжня пригода. Візьмуть у ній участь і професіонали – єгиптолог Захі Хавасс та очільник Вищої ради старожитностей Єгипту Мустафа Вазірі.