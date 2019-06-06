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      У регіони України почали розвозити найбільшу за останні роки партію сироваток від ботулізму

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      Перша партія сироватки від ботулізму вже в Україні
      Перша партія сироватки від ботулізму вже в Україні / УНІАН

      204 флакони ботулінічних антитоксинів канадського виробництва, закуплені за державний кошт, їдуть у регіони.

      Наказ про розподіл підписаний та опублікований на сайті МОЗ України.

      Раніше Україна не мала спеціальної програми із централізованих закупівель протиботулінічних сироваток. Але відтепер МОЗ України забезпечує такі антитоксини за кошти державного бюджету. Завдяки закупівлям через міжнародні організації нам вдалося залучити визнаних у світі виробників, і вперше було зареєстровано якісну сироватку виробництва Канади. Вона буде безоплатно доступна кожному, з ким стався випадок ботулізму і хто її потребує,
      – заявила заступниця міністра охорони здоров'я України Ольга Стефанишина.

      Читайте також: Харчове отруєння: симптоми та перша допомога

      Партію протиботулінічних сироваток закупила Програма розвитку ООН (ПРООН). Антитоксин ботулінічний канадського виробництва є високоякісним продуктом, який авторизовано країнами з суворими регуляторними органами (US FDA, США та Health Canada, Канада). Залишковий термін придатності на момент постачання – не менше 2 років.

      ПРООН співпрацює з Міністерством охорони здоров'я України, аби підтримати впровадження медичної реформи та підсилити закупівельну спроможність держави, її систему і процеси, з метою всезагального медичного забезпечення громадян, не залишаючи нікого осторонь. Спільними зусиллями ми постачаємо в Україну ліки найвищої якості, які відповідають сучасним міжнародним стандартам та критеріям,
      – зазначає Дафіна Ґерчева, Постійна представниця ПРООН в Україні.

      Закуплена сироватка – це гептавалентний антитоксин, тобто лікарський засіб для порятунку життя при інфекційному ураженні сімома генотипами токсину ботулізму (типи A, В, C, D, E, F, G), на відміну від аналогів, що зазвичай мають тільки один (тип А) або три генотипи (типи А, В, Е). Щоб забезпечити всіх пацієнтів необхідними ліками, потребу кожного регіону формували на базі статистичних даних – через розрахунок середньої кількості захворювань за останні десять років.

      За оперативними повідомленнями, від початку року в Україні зареєстровано 45 випадків ботулізму, внаслідок яких захворіла 51 людина. Найбільше випадків ботулізму за цей період зафіксували у Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Запорізькій областях та в Києві.

      Ботулізм – це харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, в яких накопичилися ботулотоксини. Детальніше про небезпечне захворювання читайте у блозі "Чому таранька – це небезпечно, і як уберегтися від ботулізму".

      Зверніть увагу! Як відрізнити ботулізм від звичайного отруєння: інфографіка

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      Теги: Новини України Новини Здоров'я Здоров'я Ботулізм Отруєння
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