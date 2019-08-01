У РФ засудили актора за пародію на п'яного патрульного: відео
Російський суд засудив актора театру "Современник" Дмитра Смолєва до восьми діб арешту через відео, в якому він зіграв п'яного патрульного.
За інформацією видання "Радіо Свобода", Смолєва звинуватили у тому, що той зобразив в ролику п'яного співробітника Інспекції дорожнього руху і незаконно носив поліцейську форму.
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У Росії гру актора розцінили як дрібне хуліганство.
Культурний оглядач Слава Шадронов повідомив, що через анонімний ролик чоловіка шукали тиждень, а потім приїхали до театру і забрали прямо під час репетиції вистави.
Російський актор зіграв п'яного поліцейського: дивіться відео (+18)
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