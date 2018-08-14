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У Рівному спекли найбільший торт-медовик в Україні: вражаючі фото рекордсмена

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Рівняни спекли найбільший медовик в Україні
Рівняни спекли найбільший медовик в Україні / Фото із соцмереж

У Рівному встановили новий рекорд України в категорії "Кулінарне мистецтво". Рівняни спекли найбільший торт-медовик в країні. Довжину виробу зафіксували спеціалісти з Національного реєстру рекордів.

Про це повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова у Facebook. 

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Ось так місто Рівне привітало усю Україну з Медовим Спасом. Цей солодкий, сонячний, бурштиновий медовик завдовжки 22,54 метри визнаний рекордом України в категорії "Кулінарне мистецтво",
– повідомила Лана Вєтрова. 

За словами ініціаторки рекорду, рівнянки Любові Романюк, торт важить більше як півтонни. 

"148 кілограм борошна, 553 яйця, 27,85 кілограм масла, 48 кілограм меду, 80 кілограм цукру, 138 кілограм сметани, 0,3 кілограма ваніліну, 1,6 кілограм соди, 800 "бджілок", столи, тарілки, скатертини, дошка, транспорт... Десь прочитала про те, що торт був схожий на купу піску. Дай вам Боже, кожному мати таку купу! Зі святом!", – написала Любов Романюк у Facebook.


Торт-рекордсмен спекли у Рівному


Торт важить півтонни

 

Теги: Новини України Рівне Рекорди
Джерело: 24 Канал
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