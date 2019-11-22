У Росії чоловік після сварки влаштував стрілянину з автомата з вікна багатоповерхівки: відео
Інцидент стався в російському селі Колтуші, Ленінградської області. Там чоловік після сімейного скандалу влаштував стрілянину з автомата прямісінько з вікна багатоквартирного будинку.
За попередньою версією поліції причиною інциденту стала сварка чоловіка з дружиною, повідомляє "РИА Новости".
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Чи є постраждалі внаслідок безглуздої поведінки чоловіка, поки невідомо. Наразі хулігана затримала поліція. Порушником виявився 39-річний місцевий житель.
Співробітники правоохоронних органів Ленінградської області встановлюють всі обставини події в селі.
У мережі з'явилося відео стрілянини, яку влаштував чоловік. На кадрах можна побачити, як місцевий житель висунувся з вікна багатоповерхівки та випустив кілька черг з автоматичної зброї.
Дивіться відео інциденту:
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