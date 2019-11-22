В России мужчина после ссоры устроил стрельбу из автомата с окна многоэтажки: видео
Инцидент произошел в русской деревне Колтуши, Ленинградской области. Там мужчина после семейного скандала устроил стрельбу из автомата прямо из окна многоквартирного дома.
По предварительной версии полиции причиной инцидента стала ссора мужа с женой, сообщает "РИА Новости".
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Есть ли пострадавшие в результате бессмысленного поведения мужчины, пока неизвестно. Сейчас хулигана задержала полиция. Нарушителем оказался 39-летний местный житель.
Сотрудники правоохранительных органов Ленинградской области устанавливают все обстоятельства произошедшего в деревне.
В сети появилось видео стрельбы, которую устроил мужчина. На кадрах можно увидеть, как местный житель высунулся из окна многоэтажки и выпустил несколько очередей из автоматического оружия.
Смотрите видео инцидента:
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