У Росії горів підводний човен: деталі

У російському Владивостоці у районі бухти Улісс, де базуються кораблі Тихоокеанського флоту РФ, виникла пожежа на одному з підводних човнів.

Відео опублікували у мережі очевидці події, які помітили густий чорний дим та вогонь.

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Однак у прес-службі ТОФ РФ заявили, що "на території з'єднання підводних кораблів серед особового складу проводилися навчання по гасінню пожежі на пірсі. Особовий склад впорався на відмінно".

При цьому переконується, що пожежу було ліквідовано за шість хвилин. Хоча, як видно з відео, на час пожежі поблизу нікого з пожежників поблизу не було.