У Росії горів підводний човен: деталі
01:32, сьогодні 1119 Читать новость на русском
У російському Владивостоці у районі бухти Улісс, де базуються кораблі Тихоокеанського флоту РФ, виникла пожежа на одному з підводних човнів.
Відео опублікували у мережі очевидці події, які помітили густий чорний дим та вогонь.
Читайте також: Росіянка влаштувала бійку у бізнес-класі літака: відео
Однак у прес-службі ТОФ РФ заявили, що "на території з'єднання підводних кораблів серед особового складу проводилися навчання по гасінню пожежі на пірсі. Особовий склад впорався на відмінно".
При цьому переконується, що пожежу було ліквідовано за шість хвилин. Хоча, як видно з відео, на час пожежі поблизу нікого з пожежників поблизу не було.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ15 вересня 2017 , 00:03
Посол пояснив, чим для України може обернутися розміщення миротворців на Донбасі7 вересня 2017 , 01:01
Платіжки за електроенергію в Україні та Європі: найменший тариф, але найбільше платимо25 вересня 2017 , 18:01
Україна звернеться до НАТО через сербських найманців на Донбасі19 грудня 2017 , 11:57
Європейський політик розповів, перед яким вибором стояв ЄС на початку війни на Донбасі28 вересня 2017 , 06:11