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      У Росії медіа заступились за арештованого Голунова: вперше видання вийшли з однаковою шпальтою

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      Три видання присвятили першу шпальту Голунову
      Три видання присвятили першу шпальту Голунову / meduza.io

      Аби підтримати арештованого журналісти Meduza Івана Голунова, вперше в історії у Росії три видання – "Ведомости", "Коммерсант" і "РБК-Россия" – 10 червня вийшли з однаковою першою шпальтою. На всіх трьох обкладинках написано "Я/Ми – Іван Голунов".

      Також згадані видання написали колективну заяву, у якій підтримали рішення Нікулінського районного суду Москви, який замість помістити журналіста у СІЗО, як клопотало слідство, ухвалив рішення на користь домашнього арешту, пише Meduza.

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      У зверненні редакції наголосили, що не вважають докази, надані слідством, переконливими, а сам процес затримання був, вірогідно, проведений із порушенням законодавства Росії. Також висловили підозру, що затримання Голунова пов'язане з його професійною діяльністю. 

      Ми вимагаємо детальної перевірки дій співробітників МВС, причетних до затримання Івана Голунова, на відповідність до законодавства і наполягаємо на наданні даних цієї перевірки засобам масової інформації,
      – йдеться у заяві. 

      Видання запевнили, що обов'язково будуть пильно стежити за перебігом розслідування та закликали профільні громадські організації долучатись до цього процесу. 

      "Ми вважаємо, що виконання цих вимог принципово важливо не тільки для журналістської спільноти Росії, але і для всього російського суспільства в цілому. Ми вимагаємо дотримання закону всіма і для всіх", – підкреслили видання. 

      Що відомо про арешт Івана Голунова?Журналіста відділу розслідувань видання Meduza Івана Голунова арештували у Москві 6 червня. 8 червня стало відомо, що Івана Голунова звинувачують у "замаху на збут" наркотичних засобів. Колеги запевняють, що йому підкинули наркотики та жорстоко побили. Інцидент набув суспільного резонансу – навіть в пошуку Google прізвище Голунов зараз популярніше за прізвище Путін.

      Все, що треба знати про скандальний арешт Голунова – читайте у матеріалі 24 каналу

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      Теги: Новини Росії ЗМІ Медіа Розслідування Журналісти Арешт Скандал
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