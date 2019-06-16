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      У Росії потяг на ходу загубив вагон з пасажирами

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      Потяг не зміг довезти до місця призначення всіх пасажирів
      Потяг не зміг довезти до місця призначення всіх пасажирів / forum.nscaleclub.ru

      У Брянській області, що у Росії, від потяга, який прямував до Москви, на ходу відчепився вагон із пасажирами. "Пропажу" виявили одразу, проте потяг все одно відхилився від розкладу на більш ніж 3 години.

      Щоб пасажири таки змогли дістатись до Москви, на одну зі станцій подали резервний склад, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на адміністрацію Московської залізниці.

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      Пасажирам повернули гроші за квитки. За бажанням можно було придбати проїзні документи на інший потяг. 


      Гроші за квитки пасажирам повернули

      "У суботу вранці з технічних причин на 3 години 17 хвилин було затримано відправлення пасажирського поїзда №738 призначенням Брянськ – Москва. Виявлену несправність обладнання оперативно усунути не вдалося", – зазначили у повідомленні. 

      Цікаво, що у Московській залізниці не повідомили, у чому саме полягала несправність. Про те, що на ходу відчепився вагон з людьми, стало відомо із місцевих ЗМІ, коли люди почали викладати у мережі фото та описувати інцидент. Цей момент у залізниці ніяк не прокоментували. 


      Потяг загубив вагон з людьми у Росії

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      Теги: Новини Росії Залізниця Курйозні новини
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