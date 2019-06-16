В РФ сталися масова бійка між росіянами та ромами, є загиблий

У селі Чемоданівка, що неподалік Пензи у РФ, сталися сутички між росіянами та ромами. У бійці взяли участь близько 200 людей. Внаслідок заворушень загинув 33-річний етнічний росіянин. Четверо чоловіків зазнали поранень, один з них перебуває у вкрай важкому стані у реанімації.

Причиною конфлікту стали начебто сексуальні домагання до російських дівчат-підлітків з боку ромів. У ромській же громаді звинувачення відкидають і заявили про побутовий конфлікт, який можна було вирішити мирним шляхом, пише "Російська служба BBC".

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Після бійки у відділення поліцій доставили 174 людини, троє з яких були затримані.

Наступного дня мешканці села зібрались на "народне віче" через бійку та перекрили федеральну трасу М-5 "Урал", щоб влада розібралась у ситуації і покарала винних. На зібранні були присутніми до тисячі людей.

Після бійки між росіянами та ромами люди вийшли на віче: відео

У Чемоданівці ввели план "Вулкан" – тобто максимальний рівень пильності для співробітників тамтешнього МВС. Тоді перекрили всі дороги, правоохоронці зупиняли і оглядали автомобілі. У район також відправили додаткові сили ОМОНу. У селі проводять обшуки, затримання, викликають на допити.