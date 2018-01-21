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У Росії Путіну надали "особливі гени"

04:39, сьогодні 915 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / Соцмережі

У Росії відбулася прем’єра фільму "Блокадна кров. Генетика", який зняла режисер Елеонора Лук'янова та фінансувала партія "Справедлива Росія". Стрічка, зокрема, розповідає про блокадний Ленінград і про наслідки цієї події для східної сусідки України.

Так, у фільмі підкреслюється, що люди, які пережили блокаду Ленінграда, у спадок передали особливі гени, які зазнали мутацій через численні злидні, своїм дітям – гени нібито мали значний вплив на поведінку блокадників і їхніх дітей, пише "Новая газета".

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Зауважимо, що серед таких особливих людей фігурує чинний господар Кремля Володимир Путін. Крім того, таку особливість здобули лідер "Справедливої Росії" Сергій Миронов і патріарх Кирил.

"На 36 хвилині глядач чує такий закадровий текст: "Ті, хто пережив блокаду, а саме Данило Гранін, Валентина Максимова, Артур Чилінгаров, Аліса Фрейндліх, Борис Стругацький, Віктор Конецький, Ілля Глазунов, Олександр Городницький, або діти переможців, представники першого післявоєнного покоління, народжені в цьому особливому місці, – Володимир Путін, патріарх Кирил, Сергій Миронов, Сергій Наришкін і багато інших жителів тепер уже Санкт-Петербурга, – усіх їх пов'язує єдина манера поведінки, висока відповідальність за все, що відбувається в країні та місті", – зазначається у матеріалі.

Російська пропаганда придумала байку про особливий ген Путіна: відео

Теги: Новини політики Новини Росії Російська пропаганда Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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