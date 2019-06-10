У Росії розгромили редакцію опозиційного видання "Сноб": фото, відео

У Москві невідомий розтрощив редакцію опозиційного російського видання "Сноб". Це трапилось в ніч на 10 червня. Техніка відновленню не підлягає.

Наразі журналісти працюють у редакції телеканалу "Дождь". Про це інформує низка російських видань.

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Так, у російській столиці невідомий вночі пробрався у приміщення на Берсенівській набережній і розбив техніку у редакції "Сноба", а також – у сусідньому офісі. Чоловік розбив скляні двері, а також цілеспрямовано зламав системні блоки комп'ютерів та монітори iMac. Другий офіс, який постраждав від його дій, належить "сторонньої компанії".



Погром у редакції "Сноба"/ фото "Радио Свобода"

Наразі поліція проводить на місці слідчі дії та розбирається в інциденті.

Головна редакторка "Сноба" Ксенія Чудінова зазначає, що їй невідомі мотиви зловмисника. Вона також заявила, що редакції знадобиться допомога з технікою.



Погром у редакції "Сноб"/ фото "Радио Свобода"

Камери спостереження в офісі видання зафіксували дії чоловіка. У соцмережах зазначають, що він перебував у неадекватному стані.

Погром у редакції опозиційного російського видання "Сноб": відео