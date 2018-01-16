У Росії встановили ліфт з незвичними розмірами: відеофакт

У багатоповерхівці Санкт-Петербурга встановили ліфт, ширина дверей якого становить всього лиш 50 сантиметрів.

Відповідне відео оприлюднив місцевий журналіст, передає видання Life.

Новий ліфт змонтували у будинку на проспекті Стачок, що в Кіровському районі міста. За словами місцевих жителів, зробили це недавно, тому підйомник тільки почав працювати.

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Мешканці дому вже почали скаржитись на зміни. Вони зазначають, що новий ліфт розрахований тільки для струнких, оскільки, як видно на відео, дві людини ледь вміщаються в ньому. Особливо складно новоспеченим батькам, які для перевезення колясок повинні їх складати.

На скарги вже відреагували фахівці, які запевнили, що не могли встановити більші ліфти через маленькі розміри шахт. Однак місцеві жителі стверджують, що це неправда, оскільки нічого не завадило будівельникам монтувати старий ліфт звичайних розмірів, який наразі є несправним.