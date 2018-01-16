У Росії похвалилися новиною щодо енергозабезпечення анексованого Криму

Наприкінці 2017 року Росія ввела в експлуатацію всі об'єкти першого та другого етапу будівництва електромережевого енергомосту, що має з'єднати окупований Крим з Кубанню.

Про це повідомили у прес-службі міністерства енергетики Росії.

Читайте також: У Росії відзначилися зневажливою заявою щодо енергозалежності України

Підкреслюється, що експлуатація всіх об'єктів електромережевого енергомосту "Кубань – Крим" здійснювалася в режимі пусконалагодження в період з вересня по грудень 2017 року.

Крім того, як переконують у російському міністерстві, їхнє введення в експлуатацію супроводжувалося отриманням усіх відповідних дозвільних документів.

Зауважимо, що такі дії з боку окупантів, дозволяють забезпечити передачу потужності до 800 МВт в анексований Крим.

У проект електромережевого енергомосту "Кубань – Крим" входить будівництво двох підстанцій ("Кафа", "Вишестеблієвська") та розширення ще трьох ("Сімферопольська", "Камиш-Бурунська", "Кубанська"). Також в рамках проекту звели кілька високовольтних ліній в Криму та Краснодарському краї, прокладено кабель через Керченську протоку.