У Росії відзначилися зневажливою заявою щодо енергозалежності України

Заступник голови економічного комітету Ради Федерації Сергій Калашніков вважає, що Україна не зможе обійтися без російського газу, а заяву президента країни Петра Порошенка про енергетичну незалежність від Росії не відповідає дійсності.

Про це повідомляє інформаційна агенція "РИА Новости".

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"Яка ж це перемога. Україна без російського газу жити не може, вона без нього замерзне", – зауважив політик.

Водночас він зауважив, що всі ці "крючкотворні процеси до реального життя стосунку не мають".

"Порошенко намагається видати бажане за дійсне. На відміну від Європи, Україна зараз не може перейти на скраплений газ", – додав Калашніков.

Нагадаємо, наприкінці грудня Петро Порошенко наголосив, що наразі Україна є енергетично незалежною від Росії, а відновити закупівлю у неї газу офіційний Київ зможе лише за умови, якщо "він буде дешевим, чесним і некорупційним".



До слова, нещодавно до України прибула перша партія скрапленого газу зі США, зараз він перебуває у сховищі.