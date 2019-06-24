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      У Саудівській Аравії бойовики-хусити атакували аеропорт за допомогою безпілотника, є жертви

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      Безпілотники хуситів атакували летовище в Саудівські Аравії
      Безпілотники хуситів атакували летовище в Саудівські Аравії / Фото з відкритих джерел

      Внаслідок атаки поранення оримали семеро людей, один чоловік загинув. Одразу після нападу повітряний рух в аеропорту було перервано майже на годину, проте наразі він уже відновлений.

      Під обстріл потрапила автостоянка аеропорту. Загинув сирійським громадянин. Партнери Саудівської Аравії по арабській коаліції – Об'єднані Арабські Емірати, Королівство Бахрейн, Кувейт і Єгипет вже засудили атаку хуситів, повідомляє Al-Arabiya.

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      Інші ЗМІ додають, що раніше про напади на аеропорти за допомогою безпілотників заявляв єменський рух Хуті. Його прихильники повідомляли, що вони напали на аеропорти Абха і Джизан в південній частині Саудівської Аравії.

      атака на аерпопорт Саудівська Аравія
      Хусити атакували автостоянку аеропорту / Фото alarabiya

      атака на аеропорт саудівської аравії
      Внаслідок обстрілу загинув один чоловік / Фото alarabiya

      З 12 червня хусити завдали кілька ударів по аеропорту Абха, коли внаслідок ракетної атаки було поранено 26 осіб. Хусити посилили напади на саудівські міста у зв'язку з ескалацією напруженості між Іраном і арабськими державами Перської затоки, яких підтримують США.

      Раніше у травні безпілотники єменських повстанців руху "Ансар Аллах" атакували аеропорт у місті Джізан у Саудівській Аравії. Тоді метою ударів хуситів були військові ангари на території аеропорту. А у січні під час параду в провінції Лахдж в Ємені проіранські повстанці-хусити за допомогою безпілотників атакували генералів, скинувши на них бомбу.

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      Теги: Ємен авіація Саудівська Аравія Жертви
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