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      У Середземному морі знайшли судно, що зникло півсотні років тому: вражаючі фото

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      У Середземному морі знайшли субмарину, що зникла півсотні років тому
      У Середземному морі знайшли субмарину, що зникла півсотні років тому / www.bbc.com

      Відомо, що судно під назвою "Мінерва" зникло з радарів поблизу порту Тулон, на південному узбережжі Франції. Це трапилось ще у січні 1968 року. Разом із човном зникли й 52 моряки на його борту. Усі попередні спроби знайти судно були безуспішними.

      На прохання рідних членів екіпажу, міністерка оборони Франції Флоранс Парлі організувала нову пошукову операцію, повідомили у ВВС.

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      Команда пошуковців ще раз проаналізувала інформацію про аварію за допомогою нових технологій. І врешті субмарину знайшли.


      Уламки судна "Мінерва"

      Вона була аж за 45 кілометрів від Тулона на глибині у майже 2,5 кілометра. Точної причини аварії "Мінерви" досі ніхто не знає. Це була одна з найбільших катастроф військового підводного човна у 60-х роках.

      Ми тільки-но знайшли "Мінерву". Це успіх, полегшення та технічне досягнення. Я думаю про родини, які так довго чекали на це,
      – сказала Парлі. 

      Нова команда з пошуку повторно проаналізувала всю інформацію про аварію, врахували припливи, аби допомогти знайти уламки за допомогою нових технологій. Зрештою затонувше судно знайшов човен, що належить приватній американській компанії Ocean Infinit.


      Останнє фото екіпажа "Мінерви"

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      Теги: Новини Франції
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